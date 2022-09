Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) a verificat si a transmis spre decontare catre furnizorii de energie, pentru perioada noiembrie 2021 – martie 2022, o suma de peste 2,47 miliarde lei. In baza OUG 118/2021, privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul…

- ”In urma monitorizarii efectuate de Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei asupra programelor de investitii ale operatorilor retelelor de transport si de distributie a gazelor naturale si a energiei electrice, Autoritatea a constatat ca, in perioada 2018 – 2021, s-au efectuat investitii…

- Raportul, Short-Term Energy Outlook (STEO), arata ca cererea de energie estimata de EIA va creste la 4.027 miliarde de kilowati-ora (kWh) in 2022, de la 3.930 de miliarde de kWh in 2021, inainte de a scadea la 4.018 miliarde de kWh in 2023. In 2020, in timpul pandemiei de Covid-19, consumul de energie…

- Deficitul comercial, o componenta majora a balantei contului curent, a crescut cu 184,5% in iunie, pana la 8,17 miliarde de dolari, in principal din cauza facturii mari a importurilor de energie. Intr-un sondaj realizat de Reuters in randul a 11 economisti, estimarea mediana a deficitului de cont curent…

- Consumul global de carbune s-ar putea apropia in acest an de recordul absolut de opt miliarde de tone stabilit in anul 2013, pe masura ce economiile europene vor cauta sa faca economii la gazele naturale, a estimat Agentia Internationala a Energiei (IEA), informeaza Bloomberg.

- In Spania, anul 2022 este deja cel mai devastator an in ceea ce priveste incendiile forestiere de la debutul masuratorilor. In primele sapte luni ale anului, flacarile au distrus mai mult de 197.000 de hectare de padure, a relatat postul public de televiziune RTVE, citand observatiile realizate de sistemul…

- ​Comisia Europeana ar urma sa ceara statelor membre saptamana viitoare sa limiteze la 19 grade temperatura furnizata de instalatiile de incalzire din cladirile publice si la 25 de grade pentru sistemele de aer conditionat. Masura ar viza reducerea consumului de gaze a continentului, potrivit unui proiect…

- Cererea de plata numarul 1 din Planul National de Redresare si Rezilienta a fost transmisa CE la finalul lunii mai. ”Ministerul nostru este coordonatorul national al Planului National de Redresa si Rezilienta (PNRR), unde avem un buget generos care este undeva in jur de 30 miliarde euro, la care se…