Consumul de energie al României depăşeşte 9.000 de MW luni dimineaţa, însă ţara noastră exportă energie Consumul de electricitate al Romaniei depasea, luni dimineata, 9.000 de MW, insa Romania este exportator de energie, in conditiile unei productii mari de energie regenerabila, potrivit datelor privind starea sistemului energetic national, prezentate in timp real pe site-ul Transelectrica si analizate de AGERPRES. Astfel, la ora 9:30, consumul total national se ridica la 9.063 MW, productia la 9.230 MW, iar diferenta de 168 de MW reprezinta exporturi. Aceasta pe fondul unei productii mari de energie hidro care, cu 3.128 de MW, acopera 33,5% din total, si de energie eoliana care, cu 2.056 MW, asigura… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

