Stiri pe aceeasi tema

- La prima vedere, bancile europene traverseaza o perioada fasta: inasprirea politicii monetare, menita sa țina sub control inflația, le permite sa obțina mai mulți bani de pe urma creditarii, transmițand in același timp doar o mica parte din majorarile de dobanzi catre depozite, conform unei analize…

- Germania va aloca inca 200 de milioane de euro Ucrainei, a anunțat secretarul de stat al Ministerului Federal al Economiei al Germaniei, Jochen Flaisbart, in timpul vizitei sale de vineri in Ucraina, scrie Ukrainskaia Pravda. Potrivit lui Flaisbart, care este responsabil pentru coordonarea eforturilor…

- Resursele de energie primara au scazut cu 1,2%, la 8 luni, iar consumul final de energie electrica in economie s-a diminuatResursele de energie primara au scazut in primele opt luni ale anului in curs cu 1,2%, iar cele de energie electrica au crescut cu 2,2% fata de perioada similara din 2022, in…

- Dana Roba se afla intr-un amplu proces de recuperare, dupa ce a fost lovita cu brutalitate de fostul soț. Make-up artista se simte descurajata de sumele colosale pe care trebuie sa le scoata din buzunar.Dana Roba incearca sa se refaca atat psihic, cat și fizic, dupa ce a fost lovita cu bestialitate…

- Randamentele pentru obligatiunile de referinta emise de statul german au trecut miercuri pragul de 3%, pentru prima data in mai mult de un deceniu, pe masura ce investitorii cer dobanzi din ce in ce mai mari pentru a achizitiona obligatiuni cu maturitati lungi, transmite Bloomberg.

- Germania a taiat volumul vanzarilor de datorie planificate pentru trimestrul patru cu 31 miliarde de euro, dupa ce a redus subvențiile la energie pentru gospodarii si companii, scrie Bloomberg.

- Julian Nagelsmann a fost numit selectioner al Germaniei pana la editia de anul viitor a Campionatului European de fotbal, functie in care ii succede lui Hansi Flick, a anuntat vineri Federatia Germana de Fotbal (DFB).Germania s-a despartit de Flick la 10 septembrie, dupa infrangerea cu 4-1 suferita…

- Europa de Est: consumul se prabuseste, anemia Germaniei este molipsitoare, motoarele cresterii economice s-au oprit. Vin scaderile de dobanzi. Ungaria este prima, urmeaza in curand Polonia, iar Cehia va porni a treia.