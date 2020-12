Consumul de electricitate al ţării a atins marţi cel mai mare nivel din acest an, aproape 9.400 MW Consumul de energie electrica al tarii a ajuns marti la 9.389 MW, reprezentand cel mai mare nivel din acest an, potrivit unui comunicat al Transelectrica, operatorul de transport si sistem, remis, miercuri, AGERPRES. La nivelul municipiului Bucuresti, consumul a atins 1.400 MW. De asemenea, valoarea inregistrata marti la nivel national depaseste consumul maxim instantaneu din decembrie 2019, respectiv 9.154 MW. "Chiar daca in perioada pandemiei s-a remarcat o scadere generala a consumului de energie electrica la nivel national, incepand cu luna noiembrie 2020, s-a inregistrat o crestere de consum",… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

