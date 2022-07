Stiri pe aceeasi tema

- Consumul final de energie electrica in primele cinci luni ale anului in curs a fost de 22,231 miliarde de kWh, cu 4,1% mai mic fata de perioada corespunzatoare a anului 2021, arata datele Institutului National de Statistica (INS), publicate joi. Consumul final de energie electrica in economie a scazut…

- ”Principalele resurse de energie primara in perioada 1.I-31.V.2022, au totalizat 13.627.300 tone echivalent petrol (tep), in scadere cu 351.300 tep fata de aceeasi perioada a anului precedent. Productia interna a insumat 7.436.300 tep, in scadere cu 363.000 tep fata de perioada 1.I-31.V.2021, iar importul…

- Consumul national de energie electrica a scazut cu 4,2% in primele patru luni ale anului, comparativ cu perioada similara a anului trecut, pana la 18,02 miliarde kWh, arata datele publicate miercuri de Institutul National de Statistica. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Importurile de gaze ale Romaniei au crescut in prima luna a acestui an cu 50% fata de aceeasi luna a anului trecut si au fost la un pret de patru ori mai mare, arata rapoartele Autoritatii Nationale de Reglementare in Energie (ANRE), analizate de AGERPRES.Astfel, daca in ianuarie 2021 importurile…

- Importurile de gaze ale Romaniei au crescut in prima luna a acestui an cu 50% fata de aceeasi luna a anului trecut si au fost la un pret de patru ori mai mare, arata rapoartele Autoritatii Nationale de Reglementare in Energie (ANRE), analizate de AGERPRES. Astfel, daca in ianuarie 2021 importurile erau…

- Romania a importat cu 50% mai mult gaz in ianuarie 2022 fața de aceeași luna a anului trecut si a fost la un pret de patru ori mai mare, arata rapoartele Autoritatii Nationale de Reglementare in Energie (ANRE), analizate de Agerpres. Astfel, daca in ianuarie 2021 importurile erau de 2,7 milioane de…

- ”Executia bugetului general consolidat in primele patru luni ale anului 2022 s-a incheiat cu un deficit de 16,33 miliarde lei in scadere fata de deficitul de 20,70 miliarde lei inregistrat la aceeasi perioada a anului 2021. Exprimat ca procent din Produsul Intern Brut, deficitul bugetar a inregistrat…

- ”Principalele resurse de energie primara in perioada 1.I-31.III.2022 au totalizat 8.136.100 tone echivalent petrol (tep), in scadere cu 225.500 tep fata de aceeasi perioada a anului precedent. Productia interna a insumat 4.496.000 tep, in scadere cu 165.700 tep fata de perioada 1.I-31.III.2021, iar…