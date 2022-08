Consumul de cocaină s-a extins în România. Exemplul unei firme unde directorul și colega lui consumau în birou Festivaluri, petreceri private, „gratare”. Dincolo insa de evenimente, consumul de substanțe interzise a patruns și in spațiile de lucru. Din 1.000 de tineri prezenti la festivaluri sau concerte, 120 au recunoscut ca au consumat droguri in ultimul an, iar 16 au marturisit ca erau sub influenta acestor substante chiar in momentul realizarii sondajului, arata un studiu publicat de Agenția Naționala Antidrog , in iunie anul acesta. Le promitea „evoluții spirituale” „Bune sa va fie inimile, dragi și drage. De luni ne revedem iar. Exista mici modificari, sper sa le implementam repede impreuna. (…)… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

