​Consumul de ciocolată în Elveția, la cel mai scăzut nivel din ultimii 40 de ani Ciocolata elvețiana nu a scapat de șocul pandemiei: consumul unuia dintre produsele emblematice ale acestei țari alpine s-a topit anul trecut la cel mai scazut nivel din ultimii 40 de ani, potrivit AFP.



Elvetienii, primii consumatori de ciocolata din lume, aparent au avut apetitul suprimat de virus în 2020: au mâncat 9,9 kilograme de persoana (fața de 10,4 kilograme anul precedent), trecând astfel sub pragul simbolic de 10 kg, cea mai mica cantitate din 1982, conform federației producatorilor de ciocolata, Chocosuisse.



Sursa articol: hotnews.ro

Sursa articol: hotnews.ro

