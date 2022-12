Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit datelor centralizate de Institutul National de Statistica, pentru fiecare roman, consumul de bere a crescut in 2021 cu 0,3 litri, iar vinurile s-au baut mai mult cu 2,6 litri. Și la bauturile distilate a crescut consumul, cu 1,8 litri pe locuitor, arata cele mai noi date publicate de INS.

- Alcoolism. La nivel european, aproximativ 58 milioane de indivizi sunt mari consumatori de alcool, iar 23 de milioane sunt dependenți de alcool (bărbații fiind de 3 ori mai mari consumatori de alcool decat femeile). Consumul zilnic crește odată cu vârsta și atinge valori de 15 % la populația…

- Consumul global de antidepresive a crescut dramatic in ultimele doua decenii, iar europenii sunt cei mai mari consumatori, scrie Euronews . Utilizarea antidepresivelor a crescut de aproape doua ori și jumatate din 2000 pana in 2020 in 18 țari europene, potrivit datelor Organizației pentru Cooperare…

- Romania produce in jur de 20.000 de tone de peste pe an, dar are posibilitatea de a realiza 50.000 – 60.000 de tone, a afirmat, sambata, ministrul Agriculturii, Petre Daea, la Targul Pescaresc de toamna, eveniment organizat in curtea institutiei. „Dumneavoastra stiti ca sectorul acesta este predilect…

- Sedinta plenara in regim econom. In conditii de criza, secretariatul Parlamentului si deputatii au luat cateva masuri pentru a reduce consumul de curent. Astfel, pe holurile Legislativului lumina a fost stinsa si au fost deschise jaluzele. In sala de sedinte mai putine becuri au fost aprinse, iar deputatii…

- Nu simți ca a venit toamna daca in casa ta nu miroase a mere. Din fericire, poți schimba asta rapid pregatind un compot de mere, o placinta cu mere sau un gem delicios de mere. Posibilitațile sunt infinite, dar daca nu ai prea mult timp la dispoziție, un compot de mere este ideal nu doar pentru a iți…

- Romanii care fac economie la energie electrica in acest an comparativ cu 2021 si se incadreaza in noile plafoane vor primi inapoi, la inceputul anului viitor, banii platiti in plus, sustine ANRE.

- Pentru a li se aplica acest tarif, familiile cu mulți copii vor trebui sa dea o declarație pe proprie raspundere la furnizor. La fel vor trebui sa procedeze și persoanele care au acasa aparatura medicala, precum aparate de ventilație sau oxigen.Prevederea va fi introdusa in ordonanța privind energia…