Consumul de avocado a atins un nivel record, în perioada pandemiei de coronavirus „Consumul a depasit orice asteptari. Oamenii vor sa manance sanatos. Noul lux post pandemie va fi mancarea sanatoasa si starea buna de sanatate. Pana si industria modei sustine acest lucru”, a afirmat Xavier Equihua intr-un interviu acordat Bloomberg. Cererea pentru acest fruct a accelerat pe masura ce tot mai multi consumatori iau masa acasa. Avocado nu mai este folosit doar pentru guacamole la petreceri, ci a inceput sa fie utilizat la salate, burrito si chiar si pentru un mic dejun care a devenit un fel de cliseu printre hipsteri - paine prajita cu avocado. Consumul in Europa ar urma sa creasca… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

