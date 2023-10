Stiri pe aceeasi tema

- Situație incredibila la ANAF, care a scos la vanzare mai multe mașini de lux, numai ca a uitat sa le verifice kilometrajul, furnizand informații incorecte. Iar erorile ajung chiar și la peste 100.000 de kilometri doar pentru un singur autovehicul. ANAF a facut public, in urma cu cateva zile, un anunț…

- N.D. Plecand de la tragedia din județul Dambovița, de la Crevedia, cand in urma unor incedii inregistrate din cauza unor explozii de la o stație GPL s-au inregistrat zeci de raniți, inclusiv decese, ieri, conducerea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului (ANPM) a ținut sa traga un semnal de alarma…

- Fostul șef al Serviciului Prevenire din cadrul Inspectoratului pentru situații de Urgența Basarab I Dambovița a murit intr-un accident teribil petrecut intr-un poligon auto. Bogdan Georgian Pușcoi se afla pe motoclicleta alaturi de instructor cand s-a izbit de un zid. Impactul i-a fost fatal. El este…

- Doua femei au fost lovite, sambata, in Popești-Leordeni, de o mașina condusa de un sofer beat si aflat sub influenta drogurilor. De asemenea, cinci masini parcate au fost avariate. Coducatorul auto, un barbat de 59 de ani, a fost retinut pentru 24 de ore, potrivit News.ro.Accidentul a avut loc ieri,…

- Directia Nationala Anticoruptie a informat luni ca a deschise doua dosare penale in legatura cu exploziile ce au avut loc sambata la o statie GPL din localitatea Crevedia, judetul Dambovita, scrie Agerpres. Pe rolul Directiei Nationale Anticoruptie au fost inregistrate doua dosare penale, formate in…

- Un tanar in varsta de 19 ani, a condus un autoturism pe banda 1 pe strada Cloșca, dinspre Sacalaz spre Timișoara, iar la un moment dat nu s-a asigurat la schimbarea benzii de circulație și a intrat in coliziune cu un autoturism condus de un barbat in varsta de 48 de ani, care se deplasa pe banda 2,…

- O fata de 17 ani, din județul Galați, a fost impușcata in cap, de fratele ei. Acesta era nervos ca adolescenta are o relație cu un barbat mai in varsta, cu care familia nu este de acord. Cazul șocant a avut loc in localitatea Ganești, din județul Galați. Fratele adolescentei a dat buzna in casa […]…