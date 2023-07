Consumul de alcool a fost interzis pe timp de zi într-un oraș din Belgia, din cauza comunității de români Autoritațile au luat decizia de a interzice consumul de alcool pe timp de zi! Acest lucru se intampla intr-un oraș din Belgia, iar aceasta decizie a fost luata din cauza comunitații de romani de acolo. Este vorba despre Rijkevorsel din Belgia. Acolo a fost impusa o interdicție de consum de alcool, dupa ce au existat mai multe plangeri cu privire la comportamentul persoanelor care fac parte din comunitatea de romani din zona, anunța romaniatv.net. Exista un oraș in Europa unde consumul de alcool a fost total interzis. Acest lucru vine in urma plangerilor referitoare la comportamentul membrilor… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Primaria orașului Rijkevorsel din Belgia a implementat o interdicție asupra consumului de alcool in locurile publice, ca urmare a numeroaselor scandaluri provocate de lucratorii sezonieri romani care consuma excesiv alcoolul.Interdicția de a consuma alcool in spațiile publice era deja in vigoare…

- Primaria orașului belgian Rijkevorsel a interzis consumul de alcool in locurile publice din cauza romanilor din zona care beau si provoaca numeroase scandaluri, informeaza Spotmedia, care citeaza publicația belgiana GVA.Interdicția de a consuma alcool in spații publice era deja in vigoare pe timpul…

- Municipalitatea din orașelul belgian Rijkevorsel a interzis consumul de alcool in locurile publice din cauza scandalurilor provocate la beție de lucratori sezonieri romani, conform Digi24. in aceasta localitate pitoreasca din provincia Anvers. Interdicția era deja in vigoare pe timpul nopții, insa de…

- Primarul din Rijkevorsel, un orasel din Belgia, a interzis consumului de alcool in locurile publice din cauza nenumaratelor scandaluri provocate la beție de romanii veniți ca lucratori sezonieri in aceasta localitate pitoreasca din provincia Anvers. Localnicii de acolo spun ca foarte mulți romani beau…

- Exista un oraș in Europa unde consumul de alcool a fost total interzis. Acest lucru vine in urma plangerilor referitoare la comportamentul membrilor comunitații romanești. In ce fel se aplica aceasta interdicție și care este motivul pentru care a fost luata aceasta decizie.

- Situație inedita intr-un oraș din vestul Europei, acolo unde a fost interzis consumul de alcool in spațiile publice din cauza scandalurilor provocare de mai mulți membrii ai comunitații de romani din zona.

- Municipalitatea din Rijkevorsel a interzis consumului de alcool in locurile publice din cauza nenumaratelor scandaluri provocate la beție de romanii veniți ca lucratori sezonieri in aceasta localitate pitoreasca din provincia Anvers.

- Europa este in alerta din cauza virusului West Nile transmis de tantari, iar Bucureștiul este pe harta zonelor cu cele mai multe astfel de insecte. Daca intri in parcurile Capitalei risti sa iesi ciuruit de intepaturi de tantari. Autoritatile spun ca au inceput dezinsectia inca din luna mai, insa din…