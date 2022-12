Stiri pe aceeasi tema

- O echipa condusa de cercetatori de la Universitatea din Washington a dezvoltat un test de laborator care poate masura nivelurile de oligomeri beta amiloid (amyloid-β oligomer - AβO) in probele de sange.

- Potrivit unui studiu, realizat de cercetatorii de la Universitatea Harvard, virusul varicelei și al zonei zoster marește riscul de accident vascular cerebral și probleme cardiovasculare. Majoritatea oamenilor s-au infectat de-a lungul vieții cu virusul varicelei și zonei zoster (VSV). Inițial, prima…

- Un nou studiu publicat in revista științifica Biosenzori și bioelectronica a dezvaluit ca un popular supliment anti-imbatranire ar putea avea riscuri asociate cancerului, relateaza BGR. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- O bacterie localizata in intestin poate actiona in mod eficient asupra nicotinei, un ingredient daunator din tutun ce provoaca dependenta, dar si o serie de riscuri pentru sanatate, inclusiv steatoza hepatica (boala ficatului gras), relateaza vineri agentia chineza Xinhua, preluata de Agerpres.

- In urma analizarii a 5.800 de alimente consumate in mod obișnuit, specialiștii au descoperit, ca aripioarele de pui pot scadea 3,3 minute din viața, in timp ce un sandwich cu unt de arahide și gem ar putea crește durata de viața cu peste o jumatate de ora.Alunele sarate adauga 26 de minute, iar somonul…

- Clinicienii au descoperit, intr-un nou studiu, ca indepartarea cheagurilor de sange in decurs de 12 ore de la debutul unui accident vascular cerebral (AVC) poate imbunatati considerabil sanatatea pacientilor si poate reduce riscul de deces, informeaza vineri agentia Xinhua.

- Cuba va demara o noua etapa a unui studiu clinic ce vizeaza un medicament dezvoltat de un laborator national cu scopul de a trata maladia Alzheimer, care figureaza printre principalele cauze de deces in aceasta tara, a anuntat vineri intr-un raport Ministerul cubanez al Sanatatii, citat de AFP, informeaza…

- Romanii de la tara sunt macinati de boli care-i pot ucide, fara sa stie. Obezitatea, diabetul si riscul de boli cardiovasculare sunt la valori critice, mai mari decat la ultimele studii. O arata analizele facute in 7 judete, intr-o caravana a Aliantei Pacientilor Cronici.