Creierul este afectat instant de consumul de zaharConsumul excesiv de zahar poate afecta funcționarea creierului. Studiile au aratat ca un nivel ridicat de zahar poate provoca inflamații in creier și poate afecta neurotransmitatorii responsabili de reglarea starii de spirit și de apetit. De asemenea, s-a constatat ca zaharul poate contribui la apariția și dezvoltarea bolii Alzheimer.Inima are probleme pe termen lungZaharul in exces poate crește riscul de boli cardiovasculare. Consumul excesiv de zahar poate duce la creșterea nivelului de trigliceride și colesterol in sange, ceea ce poate crește…