Consumerism: fabricate în China, aruncate în Chile. Unde ajung hainele nedorite de lume și cât poluează industria Un munte de haine aruncate, inclusiv bluze de Craciun și clapari de schi, ofera o priveliște ciudata în deșertul Atacama din Chile, cel mai uscat deșert din lume, care sufera din ce în ce mai mult din cauza poluarii create de moda, scrie South China Morning Post, care citeaza Agenția France-Presse. (Termenul folosit este fast fashion – producție la scara larga a hainelor la costuri reduse).



Impactul social al consumerimului în industria de îmbracaminte – cum ar fi munca copiilor în fabrici sau salariile derizorii – este cunoscut, dar efectul… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Penuria de forta de munca poate face ca vaccinarea obligatorie sa fie o masura distructiva pentru afaceri, servicii si economie in Europa de Est. Al patrulea val al pandemiei a prins, din nou, mai multe guverne europene nepregatite sau izbeste cu o forta peste asteptari. Guvernele nu mai pot raspunde…

- Directorul general al E.ON Romania, Volker Raffel, a vorbit intr-un interviu acordat AGERPRES despre soluțiile ce stau la indemana Guvernului pentru a scadea valoarea facturilor populației la energie.El a fost intrebat ce masuri ar trebui sa ia Guvernul pentru a ajuta populatia sa plateasca…

- Ce este grafenul?Grafenul este cel mai subțire material din Univers descoperit pana in prezent. Adeseori considerat un "material-miracol", grafenul este unul dintre cele mai usoare materiale, fiind compus in totalitate din carbon, la fel ca diamantul si carbunele. Spre deosebire de aceste materiale,…

- Sute de mii de persoane din 99 de țari au participat vineri, 24 septembrie, la o manifestație globala pentru mediu, solicitand acțiuni urgente pentru abordarea crizei climatice, relateaza The Guardian . Protestele fac parte din mișcarea Fridays for Future (Vineri pentru viitor – n.r.), inspirata de…

- OMS recomanda dublarea taxelor pe alcool in Europa și susține ca masura ar putea salva anual mii de vieti Circa 10.700 de cazuri noi de cancer si 4.850 de decese ar putea fi evitate anual, in Europa, printr-o dublare a taxelor actuale pe bauturi alcoolice, arata un studiu prezentat luni de catre Organizatia…

- O creștere record a prețurilor la energie electrica a impins costurile in Europa la nivelurile maxime ale ultimilor ani, arata o analiza semnata de Bogdan Maioreanu, analist și comentator de piața al eToro.Și este puțin probabil ca aceasta situație sa se rezolve inainte de iarna, ceea ce ridica temeri…

- Zeci de mii de familii afgane au ajuns in Occident cu avioanele militare ale armatei SUA, fiind plasate in baze aeriene sau stau la granița țarilor europene. In tot acest timp, Europa cauta sa gaseasca soluții pentru a-i primi pe refugiați, insa fara sa repete criza imigranților din 2015. Peste 14.000…

- Papa Francisc a anunțat oferirea de ajutoare financiare pentru cetațenii din Haiti, Bangladesh și Vietnam, care sufera de dezastre naturale și de efectele pandemiei Covid-19, relateaza VaticanNews. Astfel, 200.000 de euro se vor duce catre Haiti unde un cutremur de 7.2 pe scara Richter a ucis peste…