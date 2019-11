Sabrina Helm, profesor la Norton School of Family and Consumer Studies din cadrul Universitații din Arizona, a dorit sa ințeleaga mai multe despre alegerile pe care tinerii le fac in special atunci cand merg la cumparaturi și modul in care acestea afecteaza sanatatea mediului inconjurator. Cercetatorii au urmarit timp de cinci ani comportamentele a aproape... Read More Post-ul Consumatorul verde cumpara in exces produse prietenoase cu mediul, fara sa aiba neaparat nevoie apare prima data in TaBu .