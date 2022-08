Stiri pe aceeasi tema

- Aquatim a anunțat lucrari programate maine in doua localitați din județ. Astfel, joi, intre orele 9-14, in Jimbolia se vor executa lucrari la conducta PEHD 200 iar pe durata acestora se va intrerupe apa pe strazile Calea Timișorii, Hammerstein, Costache Negruzzi și Spre Est (nr. 15-25). Tot maine, intre…

- Joi, 11 august, intre orele 9-15, in Cerneteaz se va executa o conectare de conducte la intersecția strazilor Bodoni și Trandafirilor. Pe durata lucrarilor se va intrerupe furnizarea apei in localitate. Vineri, 12 august, intre orele 9-15, pe Calea Martirilor vor avea loc lucrari la conducta magistrala.…

- Miercuri: Mai multe localitați din Alba raman temporar fara apa potabila, din cauza unor lucrari la rețea. Zonele vizate Miercuri, se va intrerupe furnizarea apei potabile in mai multe localitați din județul Alba, din cauza unor lucrari la rețea. SC Apa CTTA SA Alba anunța ca va intrerupe furnizarea…

- Aquatim a anuntat noi intreruperi in furnizarea apei in Timisoara si judetul Timis, din cauza unor avarii, dar si pentru ca exista lucrariri programate. Azi, pana la ora 14.00, pe strada Orion se va executa o conectare de conducte. Pe durata lucrarilor se va intrerupe apa pe strada Orion, la numerele…

- Miercuri, 20 iulie, intre orele 8-15, in Dragșina vor avea loc lucrari de mentenanța la Stația de Tratare a Apei. Pe durata acestora se va intrerupe apa in localitate. Joi, 21 iulie, intre orele 8.30-21 se va executa o legatura de conducte pe magistrala DN 800, la intersecția strazilor Orion și Martir…

- Joi, 14 iulie, intre orele 9-21 presiunea va fi redusa in Șag pentru lucrari de mentenanța la Stația de Tratare a Apei, iar intre orele 8-16 se va intrerupe apa in Balinț și Targoviște pentru spalarea rețelei de distribuție și a bazinului de inmagazinare. Lucrarile de spalare urmaresc sa asigure o calitate…

- Aquatim a anuntat pentru azi noi lucrari de remediere avarii la rețelele de distribuție, cu intreruperi de scurta durata in furnizarea apei in Timișoara. Astfel, pana la ora 15.15 sunt afectate strazile Perlei, Niccolo Paganini, Pomiculturii, Martir Silviu Motohon, Ecoului, Constantin cel Mare, Martir…

- In perioada 6–7 iulie 2022, se va intrerupe alimentarea cu apa in mai multe localitați din județ, pentru efectuarea lucrarilor de spalare și igienizare a rețelelor de alimentare cu apa. Astfel, miercuri, 6 iulie, intre orele 9 – 15, se va intrerupe furnizarea apei in localitatea Liebling, iar joi, 7…