Stiri pe aceeasi tema

- Revenirea economica în România, dupa pandemia COVID, va fi una asimetrica, cu sectoare care vor înregistra o creștere susținuta și altele care vor continua sa se confrunte cu dificultați semnificative. Peste 60% dintre companiile chestionate în cadrul Barometrului Moneycorp 2020…

- Românii declara ca peste jumatate din bugetul acestora de sarbatori este ocupat de cheltuielile pe mâncare (51%). Aproape o treime dintre respondenți (31%) declara ca anul acesta prefera sa comande cadouri online, comparativ cu doar 5% în 2016, potrivit studiului unei companii de cercetare.Citeste…

- ​Consumatorii anticipeaza ca tehnologia conectata va deveni mai flexibila și mai interactiva în viitor, iar pâna în 2030 vom vedea dispozitive care sa poata anticipa și chiar lua decizii creative într-o gama larga de scenarii de utilizare cotidiene, potrivit unui studiu realizat…

- ​Fondul de investiții Investcorp, din Bahrain, reușește o afacere profitabila în pandemie: în aprilie 2020 a cumparat compania germana de securitate cibernetica Avira, iar acum o vinde la preț dublu americanilor de la NortonLifeLock. Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro....

- Printre transformarile majore accelerate de pandemia Covid-19 se numara adoptia de digital, tehnologia devenind, in aceste 8 luni de pandemie, una dintre principalele parghii prin care am reusit sa mentinem lucrurile in miscare si sa nu ramanem complet blocati. Acest lucru este vizibil si in adoptia…

- Printre transformarile majore accelerate de pandemia Covid-19 se numara adopția de digital, tehnologia devenind, in aceste 8 luni de pandemie, una dintre principalele parghii prin care am reușit sa menținem lucrurile in mișcare și sa nu ramanem complet blocați. Acest lucru este vizibil și in adopția…

- Ministrul Educației și Cercetarii, Monica Anisie, spune, intr-un mesaj adresat cu ocazia Zilei Internaționale a Elevului și Studentului, ca generația actuala este un exemplu de adaptare la noua realitate. Citește și: Poliția Romana s-a FACUT de RAS, in cadrul unei operațiuni internaționale:…

- Dupa recordul de vânzari din 2019, Black Friday 2020 se anunța a fi o sarbatoare a shopping-ului sub semnul austeritații. Pandemia de COVID 19 a influențat în mod semnificativ obiceiurile de consum. În 2020, românii nu mai cumpara atât de multe haine, produse cosmetice…