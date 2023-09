Stiri pe aceeasi tema

- Utilitatile reprezinta principala sursa a problemelor financiare pentru doua treimi (70%) dintre respondentii la un sondaj realizat de CURS, in timp ce preturile la alimente si medicamente sunt indicate de 54% dintre acestia.

- Sondaj CURS, la cererea CSALB Doar 21% dintre consumatorii romani de produse și servicii financiare spun ca au avut in 2022 și 2023 probleme in relație cu bancile și IFN-urile, potrivit unui sondaj CURS la nivel național, realizat in luna iulie, la cererea Centrului de Soluționare Alternativa a Litigiilor…

- Aceasta este ideea care se induce, cum ca contribuabilii mari, care deși au o pondere in cifra de afaceri totala de 60% (sursa: zf.ro), respectiv cele mai mari 3.300 de companii, participarea lor la impozitul pe profit este de doar 40%, pe cand contribuabilii mici contribuie cu 60%. Pornind de aici,…

- Economia chineza continua procesul de redresare stabila, arata datele prezentate, marți, de Biroul National de Statistica. Datele arata ca, in luna Iulie a.c., industria de servicii din China a inregistrat o crestere rapida, iar sectorul de servicii moderne a inregistrat o tot mai buna tendinta de crestere. …

- Studiu EY 82% dintre investitorii europeni in servicii financiare afirma ca diversitatea de gen din consiliile de administrație are o influența semnificativa asupra deciziei lor de a investi, fața de doar 6% care spun ca nu le influențeaza deloc decizia – se arata in cel mai recent EY European Financial…

- Deloitte Romania a asistat RetuRO, compania inființata conform legislației in vigoare pentru a administra Sistemul de Garanție-Returnare, considerat cel mai important proiect de economie circulara al Romaniei de pana acum, in obținerea unei finanțari verzi de 426 de milioane de lei de la ING Bank. Aceasta…