Consumatorii de droguri, învățați cum să scape de Poliție, la festivalurile de muzică electronică. Autoritățile pregătesc măsuri fără precedent Administratorii unui pagini de Facebook destinate iubitorilor de muzica electronica au publicat un mesaj prin care consumatorii de droguri care doresc sa participe la festivaluri sunt invațați cum sa evite eventualele probleme cu Poliția. Narcomanii sunt sfatuiți inclusiv și cate zile sa nu se urce la volan in funcție de categoria de droguri pe care o prefera. Organizat in luna iunie, pe Arena Naționala, festivalul SAGA a fost primul eveniment de mare anvergura organizat dupa ridicarea restricțiilor impuse din cauza pandemiei de COVID-19. Dealerii de droguri nu au ratat ocazia și au vandut sute… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Atac armat in capitala Danemarcei. Poliția daneza a anunțat ca mai mulți oameni au fost impușcați intr-un centru comercial. Martorii spun ca au auzit zgomote puternice care i-au pus pe fuga, in timp ce zeci de polițiști au ajuns la fața locului și au blocat circulația in zona. Poliția daneza a anunțat…

- Asociatia Criminalistilor din Romania organizeaza, pe 28 iunie, conferinta internationala de criminalistica cu tema "Criminalistica cibernetica-teorii si practici", organizata in parteneriat cu Institutul pentru Studii de Politica Cibernetica din Israel, Universitatea "Romano-Americana" Bucuresti, Universitatea…

- Bilanțul problemelor cu drogurile a continuat sa creasca in cea de-a doua zi de SAGA Festival, unde au participat peste 30.000 de persoane. Potrivit unor surse din Poliție, au fost deschise 52 de dosare penale, dintre care 49 vizeaza consumul sau traficul de droguri, 39 de persoane au avut probleme…

- Punctele de frontiera au inregistrat, in ultimele zile, o creștere a numarului ucrainenilor la intrarea in Romania. Fața de ziua de vineri, pe parcursul zilei de sambata, 14 mai, au intrat in Romania cu peste 21 la suta mai mulți cetațeni ucraineni. „In data de 14.05.2022, in interval de 24 de ore,…

- Poliția indiana a arestat doi proprietari ai unor companii dupa un incendiu mortal la o cladire din New Delhi.Poliția din India a arestat sambata (14 mai) doua persoane suspectate ca au incalcat regulile de siguranța la incendiu, dupa ce cel puțin 27 de persoane au murit intr-un incendiu, potrivit Reuters.…

- Republica Moldova risca sa ramana fara energie electrica din luna iunie, in condițiile in care contractul cu Centrala de la Cuciurgan a fost prelungit doar pentru luna mai. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Ca ieșean și ca fost director al Institutului Național al Patrimoniului, am primit cu indignare vestea demolarii Hanului Trei Sarmale, cladire cu puternica incarcatura simbolistica pentru istoria culturala a Iașului. Chiar daca aceasta construcție nu a fost clasificata in categoria monumentelor istorice,…

- Un palestinian care a ucis doua persoane intr-un bar din Tel Aviv a fost impușcat mortal de forțele de securitate israeliene, dupa ce autoritațile l-au cautat ore intregi prin oraș. Ceea ce a inceput ca un schimb de focuri ucigaș intr-un bar din Tel Aviv s-a incheiat cu impușcarea și uciderea atacatorului…