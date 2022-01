Stiri pe aceeasi tema

- Numarul racordarilor consumatorilor casnici la sistemele de distributie a gazelor naturale si la retelele de distributie a energiei electrice nu a crescut, desi legislatia in domeniu a fost modificata tocmai pentru a stimula acest proces, a constat Consiliul Concurentei.

- CARAȘ-SEVERIN – Afirmația aparține senatorului PSD de Caraș-Severin, Ion Mocioalca, și are la baza situația tot mai dificila din domeniul energiei! Senatorul a accentuat necesitatea luarii unor masuri suplimentare de catre Guvernul Romaniei, pentru a proteja consumatorii romani. „Este necesar ca specialiștii…

- Social Consumatorii casnici de energie electrica și gaze naturale nu vor mai putea fi debranșați in perioada masurilor de sprijin ianuarie 13, 2022 10:27 Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a anunțat ca Guvernul are in vedere elaborarea, in curand, a unui act normativ care sa reglementeze interzicerea…

- Consumatorii casnici cu un consum lunar de pana la 300 kw/ora vor beneficia, de la 1 aprilie, de o noua schema de protectie, a anuntat, ieri, premierul Nicolae Ciuca, citat de Agerpres. „De la 1 aprilie, consumatorii casnici cu un consum lunar de pana la 300 kw/ora vor beneficia de o noua schema de…

- Consumatorii casnici cu un consum lunar de pana la 300 kw/ora vor beneficia, de la 1 aprilie, de o noua schema de protectie, a anuntat, marti, premierul Nicolae Ciuca. "De la 1 aprilie, consumatorii casnici cu un consum lunar de pana la 300 kw/ora vor beneficia de o noua schema de protectie, care va…

- Un numar foarte mic de consumatori, casnici și non-casnici, se va bucura in luna ianuarie 2022 de facturi plafonate la energie și la gaze naturale, reiese dintr-o analiza efectuata de Asociația Energia Inteligenta. In cazul consumatorilor casnici, plafonarea se aplica doar in cazul prețurilor la energie…

- Mulți consumatori au primit compensații la facturi de 1-2 lei sau alții deloc, asta deși Guvernul ne-a asigurat ca nu platim nimic in plus. Compensații la facturi mici sau deloc Președintele Asociației Energiei Inteligente, Dumitru Chisalița, a precizat ca, pentru lunile din acest an incluse in schema…