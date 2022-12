Stiri pe aceeasi tema

- urenExecutivul a aprobat miercuri o ordonanta care aduce noi clarificari referitoare la programul, monitorizarea si punerea in aplicare a plafoanelor si a compensarilor pentru persoanele fizice care detin mai multe unitati locative si care vor beneficia de compensare fara a mai fi nevoite sa depuna…

- Dragan a afirmat ca ordonanta adoptata de Executiv aduce noi clarificari referitoare la programul monitorizarea si punerea in aplicare a plafoanelor si a compensarilor pentru persoanele fizice care detin mai multe unitati locative. ”Prin aceasta ordonanta, beneficiarii acestei masuri de compensare a…

- Guvernul urmeaza sa aprobe, in sedinta de miercuri, un proiect de ordonanta de urgenta prin care se elimina obligatia clientilor casnici care au mai multe locuri de consum de a depune declaratii privind locul de consum la care beneficiaza de pret plafonat la energie, conform Agerpres.roIn nota de fundamentare…

- Guvernul a adoptat, ieri, o noua ordonanta de urgenta care plafoneaza preturile la energia electrica, astfel ca nimeni sa nu plateasca mai mult de 1 leu si 30 de bani pentru un kilowatt ora. Practic, ordonanta stabileste un mecanism pentru achizitia centralizata de energie electrica la un pret fix.…

- Oficialii au anunțat azi noi plafoane de preț la energie electrica, atat pentru clienții casnici, cat și pentru cei industriali, și, in paralel, au adoptat Ordonanța de Urgența pentru reglementarea prețurilor de producție și mecanismul de vanzare a energiei, care va fi valabil pana in martie 2025, informeaza…

- Guvernul a adoptat in ședința de vineri Ordonanța de Urgența pentru stabilirea mecanismelor de achiziție a energiei, prin care vor fi reglementate prețurile pe care le vor plati romanii, dar și firmele. Prețurile pentru populație vor fi plafonate in funcție de consum, in trei trepte valorice. „Vom menține…

- Astazi a fost adoptata, in sedinta de Guvern, ordonanta de urgenta care majoreaza, de la 350 la 450, numarul de unitati de invatamant preuniversitar care beneficiaza de programul "Masa calda".In total, 178.000 de elevi vor primi sprijin alimentar.Potrivit Ministerului Educatiei, astfel, in acest an…

- Romania ajuta Republica Moldova intr-un moment de grea incercare pentru noi. Vom putea cumpara energie electrica din Romania la un preț de 450 RON/MWh (aproximativ 90 EUR/MWh) datorita modificarilor in legislație facute astazi de Guvernul Romaniei in urma discuțiilor cu Guvernul Republicii Moldova.…