Consumaţi pepene galben dacă suferiţi de insomnie Pentru ca este sezonul pepenilor, profitati din plin de acest lucru si consumati cat mai mult pepene galben. Acesta are numeroase beneficii. Ca si pepenele verde, cel galben contine, in mare parte, apa, astfel ca este indicat pentru a ne hidrata in timpul zilelor toride. Dar un lucru mai putin cunoscut despre acest fruct e ca ne ajuta sa dormim mai bine. Datorita valorilor sale nutritive, smoothie-ul de pepene galben este recomandat persoanelor cu tulburari de somn. De asemenea, calmeaza sistemul nervos, un motiv in plus care contribuie la efectul benefic pe care fructul il are asupra persoanelor… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

