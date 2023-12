Stiri pe aceeasi tema

- „Fericirea”, tradusa prin satisfacția fața de viața, are legatura cu veniturile, dar și cu alți factori, cum ar fi varsta, nivelul de educație sau familia, adata datele Eurostat. De aceea, țari precum Romania sau Polonia sunt pe un loc fruntaș, in vreme ce Germania este la coada clasamentului, „ceea…

- In contextul in care Romania ocupa primul loc in Europa la consumul de antibiotice in afara spitalului, farmaciile vor fi obligate sa raporteze zilnic, intr-un sistem electronic, toate operațiunile cu astfel de medicamente. Romania este, alaturi de Bulgaria și Grecia, in top 3 țari Europene la consumul…

- Romania trebuie sa fie foarte ferma in a-si sustine cauza la Consiliul Justitie si Afaceri Interne (JAI) si sa se asigure ca Austria ramane izolata in ceea ce inseamna opozitia sa la extinderea spațiului Schengen, a declarat, luni seara, eurodeputatul Victor Negrescu, potrivit Agerpres. In același timp,…

- Aproximativ 450 de invenții, proiecte inovaționale inedite și produse creative din Republica Moldova, Romania, China, Polonia, Franța, Malayzia, Taiwan, Cambodgia, Bulgaria, Belarus, Elveția și Belgia vor fi expuse virtual in cadrul Expoziției Internaționale Specializate „INFOINVENT", care se va desfașura…

- Comisia Europeana solicita Romaniei si altor 11 state membre sa respecte legislatia UE in ceea ce priveste poluarea atmosferica si sa isi reduca emisiile de mai multi poluanti pentru a reduce poluarea atmosferica. Astfel, executivul european a decis sa trimita o scrisoare suplimentara de punere in intarziere…

- Ministerul Afacerilor Interne a transmis, joi dupa-amiaza, ca aderarea Romaniei si Bulgariei la Schengen au fost abordate in cadrul sedintei Consiliului JAI, o serie de state membre intervenind activ pentru sustinerea aderarii. De asemenea, Presedintia spaniola a Consiliului a reconfirmat ca finalizarea…

- In timp ce economia ungara se apropie de media UE in privinta dezvoltarii, performanța sa relativa se deterioreaza in comparație cu cea a țarilor din regiune, scrie publicația ungara de opoziție NEPSZAVA. La jumatate de an de la publicarea datelor preliminare, Eurostat a confirmat prin cele mai recente…