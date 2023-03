Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii israelieni au folosit aseara tunuri cu apa pentru a-i indeparta pe protestatarii care au forțat baricadele din apropierea locuinței din Ierusalim a premierului Benjamin Netanyahu, scrie Rador.Șeful poliției a declarat ca poliția permite dreptul democratic de a protesta, dar nu va permite…

- Ministrul israelian al Apararii, Yoav Galant, a cerut, sambata seara, o pauza de o luna in procesul de reforma judiciara al guvernului, in contextul in care zeci de mii de israelieni continua sa manifeste la Tel Aviv impotriva acestui proiect controversat, informeaza AFP, citat de news.ro.In fiecare…

- Ministrul de externe iordanian, Ayman Safadi, a denuntat marti ca 'rasiste' comentariile ministrului de finante israelian, ultranationalistul Bezalel Smotrich, dupa ce acesta a vorbit duminica de la un pupitru decorat cu o harta in care Israelul includea toata Iordania si teritoriile palestiniene, transmite…

- Una dintre fiicele lui Malcolm X, activistul american pentru drepturi civile asasinat in urma cu 58 de ani, pe 21 februarie 1965, a anuntat marti ca a depus o notificare legala prin care a anuntat ca intentioneaza sa dea in judecata FBI, CIA, Departamentul de Politie din New York (NYPD) si alte agentii…

Twitter a devenit prima platforma de socializare care permite companiilor producatoare de canabis sa isi promoveze marcile si produsele in Statele Unite, transmite Reuters, citat de news.ro.

- Atacuri aeriene israeliene au lovit Gaza peste noapte, joi (2 februarie), ignorand apelurile din partea Statelor Unite pentru ca toate parțile sa calmeze escaladarea violenței in Israel și Cisiordania ocupata, potrivit Reuters. Fum și flacari au fost vazute deasupra orașului Gaza, in timp ce motoarele…

- Novak Djokovic ar putea rata evenimentele ATP 1000 de la Indian Wells și Miami Open din SUA in acest an daca ramane nevaccinat impotriva COVID-19, dupa ce autoritațile Statelor Unite au declarat ca cetațenii care nu sunt naționali vor trebui sa-și faca dozele impotriva COVID pentru a intra in țara.…

Premierul Nicolae Ciuca il felicita pe Benjamin Netanyahu pentru noul mandat de prim-ministru al Israelului, aratandu-și deschiderea pentru continuarea colaborarii la nivel guvernamental intre Romania și Israel.