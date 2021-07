Rusia a anuntat miercuri expulzarea consulului Estoniei, retinut in ajun si acuzat de incercarea de a obtine 'documente clasificate', in contextul numeroaselor acuzatii de spionaj intre Moscova si Occident, relateaza France Presse.



Ministerul rus de Externe l-a convocat miercuri pe insarcinatul cu afaceri al Estoniei in Rusia pentru a-i transmite un 'protest ferm impotriva activitatilor consulului eston la Sankt-Petersburg, Mart Latte', a afirmat purtatoarea de cuvant a diplomatiei ruse, Maria Zaharova, intr-un comunicat.



Mart Latte a fost declarat 'persona…