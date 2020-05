Consultații prin tele-medicină, în comuna Bucium Direcția de Sanatate Publica (DSP) Alba implementeaza, in premiera, un proiect de tele-medicina pentru a veni in intampinarea nevoilor in special ale pacienților varstnici cu boli cronice, aflați in zone greu accesibile sau izolate din județ. Prima comuna inclusa in proiect este Bucium, situata intr-un areal care se intinde pe aproximativ 8.500 de hectare, cu circa 1.500 de locuitori a caror medie de varsta depașește 65 de ani. Proiectul-pilot se va derula prin intermediul platformei Hypertalk MedDesk puse la dispoziție gratuit de S.C. Hypermedia S.R.L. Cluj, in cadrul unui parteneriat incheiat… Citeste articolul mai departe pe abrudinfo.ro…

Sursa articol si foto: abrudinfo.ro

