- Salariații romani ar putea sa primeasca concediu platit de angajator in fiecare an pentru a merge la controale medicale, potrivit unui nou proiect de lege propus recent.Concret, proiectul prevede 2 zile de concediu platit pentru angajații, fie ei din sistemul public sau cel privat, in care aceștia sa…

- Conform conducerii Primariei Filipeștii de Padure, la nivelul comunei se va desfașura o noua campanie ce va viza realizarea in mod gratuit de analize medicale. Astfel, așa cum s-a anunțat, pe data de 6 iulie 2024, incepand cu ora 09:00, in incinta Liceului Teoretic din Filipeștii de Padure, in parteneriat…

- Mai mulți medici de la Institutul Oncologic din Chișinau, Republica Moldova, au fost eliberați din funcții. Despre aceasta a anunțat ministrul sanatații, Ala Nemerenco, care amintește despre perchezițiile din cadrul instituției medicale din iulie 2023 in cadrul unui dosar de corupere pasiva și activa.…

- Intr-o lume tot mai agitata și imprevizibila, sanatatea devine o prioritate. Astfel, mulți ne confruntam cu dilema: asigurare de sanatate sau abonament la o clinica privata? Este important sa menționam, inca de la inceput, ca, in Romania, asigurarea in sistemul public de sanatate este un drept garantat…

- Proteste in aceasta dimineața la Prefectura Cluj. Funcționarii publici din primarii au pichetat sediul Prefecturii. La acțiune au participat și funcționari din județele Mureș și Salaj care au revendicari de ordin salarial. Protestatarii, membri ai Sindicatului Național SCOR au și o petiție pentru Prefectul…

- Salajenii pot avea acces GRATUIT la consultații medicale de baza și ecografii in cadrul campaniei de educație și prevenție „ Din grija pentru tine „, care va ajunge, in aceste zile, la Zalau. Consiliul Județean Salaj și Spitalul Județean de Urgența Zalau se alatura inițiativei Bisericii Adventiste de…

- Compania Naționala Poșta Romana a inițiat in Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) un proces de consultare publica pentru achiziționarea unei game variate de servicii medicale destinate angajaților sai, conform informațiilor furnizate de Agerpres. Potrivit comunicatului emis de CNPR, aceasta…

- Evacuarea unui spital de copii din Kiev din cauza amenințarilor din partea șefului KGB din Belarus a avut loc vineri, dupa cum scrie Meduza.Pe 26 aprilie, autoritațile de la Kiev au efectuat o evacuare urgenta a doua instituții medicale, inclusiv a unui spital de copii, ambele spitale situate pe strada…