Consultații la geam: DSP a deschis o anchetă după acuzațiile aduse unui medic de familie DSP Alba s-a autosesizat și va face un control la cabinetul unui medic de familie, pentru a verifica o sesizare conform careia medicul ar consulta pacienții „de la geam" și i-ar ține cu orele in frig, potrivit Mediafax.

