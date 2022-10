Stiri pe aceeasi tema

- Direcția de Asistența Sociala (DAS) Targu Mureș alaturi de Organizația Salvați Copiii – Filiala Mureș a inceput implementarea proiectului „Vezi bine, inveți bine, crești bine!", prin intermediul caruia se va evalua starea de sanatate oculara a 500 de copii ce provin din mediile defavorizate ale municipiului…

- Anumiți salariați din Romania vor avea un beneficiu mai puțin intalnit in țara noastra, și anume consultații medicale gratuite. Cheltuielile in acest sens vor fii suportate de catre angajator. Iata cine sunt romanii care vor beneficia de acest privilegiu.

- Echipele mobile de medici specialiști vor oferi, in perioada 10 – 14 octombrie, consultații profilactice gratuite populației din raionul Strașeni, comunica Moldpres. Potrivit Companiei Naționale de Asigurari in Medicina (CNAM), in saptamina curenta, complexul radiodiagnostic mobil pentru examinarea…

- Cabinetul de Planificare familiala din cadrul Ambulatoriului Spitalului Județean de Urgența Targu Jiu ofera servicii de consiliere individuala și consiliere a cuplului cu privire la identificarea nevoilor legate de sanatatea reproducerii. In cadrul Spitalului Județean de Urgența Targu Jiu, strada Progresului,…

- In perioada 15-20 august, in cinci stațiuni de pe litoral, turiștii vor primi consultații și sfaturi gratuit, in cadrul unei campanii de screening pentru osteoporoza si sindrom metabolic, organizata pentru al doilea an consecutiv, de UMF „Carol Davila” din București. Mii de turisti aflați in aceasta…

- La finalul acestei saptamani, in județul Sibiu, foarte aproape de Sighișoara, se desfașoara Sarbatoarea tuberozelor. La eveniment va fi prezenta și o caravana medicala din Timișoara care va oferi consultații gratuite.

- Trei spitale militare redeschid sectoare pentru tratarea pacientilor cu COVID-19 – la Sibiu, Cluj-Napoca si Timisoara, a anuntat miercuri Ministerul Apararii Nationale. Astfel, la solicitarea Directiei de Sanatate Publica a judetului Sibiu, Spitalul Militar de Urgenta „Dr. Alexandru Augustin” va redeschide,…

