Consultații gratuite pentru depistarea cancerului de piele! Unde pot merge românii pentru control Cancerul de piele este una dintre cele mai grave boli cu care se confrunta populația. Unii oameni sunt expuși unui risc mai mare de cancer de piele decat alții, dar oricine poate suferi de aceasta boala. Cea mai prevenibila cauza a cancerului de piele este supraexpunerea la lumina ultravioleta (UV), fie de la soare, fie din surse artificiale. In perioada urmatoare, romanii vor putea beneficia de consultații gratuite pentru depistarea acestei boli care rapește vieți. Citeste articolul mai departe pe spynews.ro…

