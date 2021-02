Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, a propus crearea unui instrument de finantare pentru primarii, respectiv un fond de rezilienta pentru localitati, in cadrul dezbaterilor care au avut loc marti pentru actualizarea Planului National de Redresare si Rezilienta (PNRR). Potrivit…

- Romania va putea incasa sume de la Comisia Europeana (CE), in primii doi ani, in baza indeplinirii unor pasi sau a unor reforme care nu sunt bazate pe proiecte, a anuntat secretarul de stat in Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marius Vasiliu, in cadrul consultarilor privind actualizarea…

- Comisia Europeana a trimis observatii asupra unor componente ale Planului National de Redresare si Rezilienta (PNRR), iar realitatea este ca Romania nu a transmis un Plan ci doar niste bucati, a anuntat secretarul de stat in Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marius Vasiliu, in cadrul…

- Guvernul lucreaza la actualizarea Planului de Redresare și Reziliența Guvernul lucreaza intens în aceasta perioada și la actualizarea Planului Național de Redresare și Reziliența, care ar urma sa fie una dintre cele mai importante resurse pentru viitoarele investiții și pentru dezvoltarea țarii…

- Klaus Iohannis: Ședința cu premierul și miniștri Klaus Iohannis. Foto: Presidency.ro. Președintele Klaus Iohannis are programata o ședința de lucru la care sunt invitați sa participe premierul Florin Cîtu, vicepremierul Dan Barna, ministrul de finanțe, Alexandru Nazare, și ministrul…

- Presedintele Klaus Iohannis va avea, joi, la Palatul Cotroceni, o sedinta de lucru la care vor participa prim-ministrul Florin Citu, vicepremierul Dan Barna, ministrul Finantelor, Alexandru Nazare, si ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Cristian Ghinea. Potrivit Administratiei…

- Memorandumul complet poate fi accesat . „Cel de-al treilea memorandum este cel privind calendarul de actualizare a PNRR, a acestui program, Planul National de Redresare si Rezilienta de la care cu toti avem asteptari foarte mari. Prin memorandumul adoptat astazi s-a stabilit o modalitate de lucru,…

- Guvernul urmeaza sa adopte în sedinta de miercuri un proiect de hotarâre pentru modificarea si completarea HG 1031/2020 privind aprobarea Strategiei de vaccinare împotriva COVID-19 în România, potrivit Agerpres. Prin noul proiect de hotarâre se propune, printre…