- Partidul Social-Democrat ironizeaza rezultatele negocierilor avute de PNL, USRPLUS și UMDR și spune ca „fumul alb anunțat era de fapt de la trabucurile pufaite”. Reacția vine dupa ce Dragoș Pislaru (USRPLUS) anunța sambata: Fum alb pe primul capitol din Programul comun de Guvernare al coaliției. „Se…

- Echipele de negociere ale PNL, USR-PLUS și UDMR nu au reușit duminica sa ajunga la un acord privind numele premierului pe care sa-l propuna președintelui Klaus Iohannis, discuțiile fiind oprite.”Negocierile coaliției s-au oprit astazi, nu s-a ajuns la nicio înțelegere în privința…

- Negocierile dintre liderii PNL, USR-PLUS si UDMR s-au blocat duminica dimineata, la scurt timp dupa reluarea discutiilor. Surse politice spun ca la Cotroceni partidele ar putea merge cu doua propuneri de premier. Cele trei partide nu au reusit sa cada de acord asupra impartirii functiilor de premier,…

- Negocierile care se poarta la Vila Lac pentru formarea viitorului Guvern sunt blocate de șefia Camerei Deputaților și de imparțirea Comisiilor din Parlament, conform informațiilor Digi 24 . Blocajul se pare ca a aparut in urma faptului ca PNL nu vrea sa cedeze nici șefia Guvernului, pentru care a fost…

- Sambata incep negocierile oficiale intre cele trei partide – PNL, USR-PLUS și UDMR – in vederea formarii unei majoritați parlamentare și a guvernarii comune, dupa ce joi dimineața liderii acestor partide au participat la o intalnire informala cu președintele Klaus Iohannis. Președintele PNL,…

- Intalnire de urgența la Cotroceni! Șeful statului i-a chemat de dimineața pe liderii partidelor de dreapta, inainte de a pleca la Bruxelles, la reuniunea consiliului european. Klaus Iohannis va discuta formarea viitorului guvern si numirea premierului. La intalnire participa și Florin Cițu, propunerea…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, susține ca așteapta sa vada cand vor fi convocate partidele la Cotroceni pentru consultarile oficiale, dar a ținut sa precizeze ca in cazul in care PSD nu va fi primul partid chemat, atunci social-democrații iau in calcul sa nu participe la consultari. Citește…

- Liberalii se vor reuni, miercuri, in cadrul unei ședințe unde vor trebui stabilite propunerile de premier pe care le vor avansa in cadrul consultarilor de la Cotroceni, cu președintele Klaus Iohannis. Citește și: SURSE - Nicolae Ciuca are opoziție consistenta in PNL Inaintea ședinței…