Stiri pe aceeasi tema

- In temeiul prevederilor art. 85 alin. (1) si ale art. 103 alin. (1) din Constitutia Romaniei, Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a invitat, la Palatul Cotroceni, presedintii partidelor si formatiunilor politice reprezentate in Parlamentul Romaniei, pentru consultari in vederea desemnarii…

- Presedintele Klaus Iohannis a invitat, joi, la Palatul Cotroceni, presedintii partidelor si formatiunilor parlamentare pentru consultari in vederea desemnarii candidatului pentru functia de prim-ministru, dupa ce Guvernul Orban a fost demis, miercuri, prin motiune de cenzura. Potrivit…

- Presedintele Klaus Iohannis a invitat, joi, la Palatul Cotroceni, liderii partidelor si formatiunilor parlamentare pentru consultari in vederea desemnarii candidatului pentru functia de prim-ministru. Potrivit Administratiei Prezidentiale, in temeiul prevederilor art. 85 alin. (1) si ale art. 103 alin.…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a invitat joi, la Palatul Cotroceni, președinții partidelor și formațiunilor politice reprezentate in Parlamentul Romaniei, pentru consultari in vederea desemnarii candidatului pentru funcția de premier.

- Joi, presedintele Klaus Iohannis cheama liderii partidelor la Cotroceni, pentru consultari. „In temeiul prevederilor art. 85 alin. (1) si ale art. 103 alin. (1) din Constituția Romaniei, Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a invitat, la Palatul Cotroceni, președinții partidelor și formațiunilor…

- In temeiul prevederilor art. 85 alin. (1) si ale art. 103 alin. (1) din Constituția Romaniei, Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a invitat, la Palatul Cotroceni, președinții partidelor și formațiunilor politice reprezentate in Parlamentul Romaniei, pentru consultari in vederea desemnarii candidatului…

- Președintele USR, Dan Barna, a avut luni o intrevedere cu președintele Klaus Iohannis, la Palatul Cotroceni. Președintele a discutat cu liderul USR despre modificarea legislației electorale, astfel incat primarii sa fie aleși in doua tururi, despre bugetul pentru anul viitor dar și despre alegerile…

- Klaus Iohannis nu considera ca va fi in viitorul apropiat in situația de a desemna un prim-ministru din partea PSD. Președintele a declarat, marți, la Palatul Cotroceni, ca Executivul PNL "face o treaba foarte buna"."Nu consider ca va mai fi situația in viitorul apropiat. Eu am desemnat premier…