“Agricultura României, după 30 de ani”, declarație politică a deputatului ALDE Calotă Florică Ică

“Agricultura României, după 30 de ani”, declarație politică a deputatului ALDE Calotă Florică Ică in Politic / on 06/02/2020 at 12:27 / Realităţile spaţiului rural românesc,… [citeste mai departe]