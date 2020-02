Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat luni ca exista posibilitatea ca partidul sau sa voteze un guvern tehnocrat, daca va fi propus de presedintele Klaus Iohannis, sustinand ca il stimeaza foarte mult pe generalul Nicolae Ciuca, ministrul Apararii Nationale. Liderul social-democrat…

- "Acest circ absurd cu Bufonul Orban trebuie sa inceteze imediat! Romania are nevoie imediat de un Guvern profesionist- care sa ia imediat masuri in interesul romanilor ( nu al PNL)!", a scris Ponta pe Facebook. Si Marcel Ciolacu a reactionat dupa ce CCR a admis sesizarea PSD, afirmand ca…

- Unul dintre magistratii CCR a explicat pentru „Adevarul” de ce i-a dat CCR dreptate lui Marcel Ciolacu in disputa cu Klaus Iohannis. Presedintele nu a respectat articolul 103 din Constitutie, care presupune consultari pentru a forma o majoritate parlamentara. Or, Iohannis a desemnat deliberat un premier…

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, i-a spus lui Klaus Iohannis ca un guvern este propus pentru a trece in Parlament, nu pentru a fi picat intenționat. Ciolacu i-a mai transmis șefului statului sa nu acuze PSD ca nu face majoritate.

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a anuntat joi, dupa consultarile de la Cotroceni, ca i-a prezentat presedintelui Klaus Iohannis propunerea de a-l desemna premier pe Remus Pricopie. "In urma votului de ieri din Parlament, dupa ce motiunea de cenzura a trecut cu 269 de voturi…

- PSD nu sustine organizarea alegerilor anticipate. Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a criticat acest demers pe motiv ca ar arunca Romania intr-o criza politica. Marcel Ciolacu: Nu cred ca vor fi alegeri anticipate din mai multe motive. In primul rand, nu exista o criza politica in Romania, in Romania avem…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat joi, intr-o conferinta de presa la Buzau, ca a urmarit declaratia presedintelui Klaus Iohannis privind faptul ca isi doreste alegeri anticipate si a adaugat ca intelege dorinta acestuia "ca sa poata sa schimbe acest guvern dezastruos".…

