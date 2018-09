Stiri pe aceeasi tema

- Intalnirea Internaționala a Tinerilor Ortodocși de la Sibiu marcheaza inceputul toamnei anului 2018, fiind un eveniment cu caracter național și internațional, care reunește in frumoasa cetate transilvana un numar de peste 3000 de tineri cu varsta cuprinsa intre 16 și 35 de ani. Intalnirea Internaționala…

- KMG International (fostul Rompetrol Group) a inregistrat in primul semestru al acestui an o cifra bruta de afaceri de 6,67 miliarde dolari, in crestere cu 65% comparativ cu cel din perioada similara a anului trecut, a anunțat, joi, compnia Pe fondul unei creşteri cu 27% a cantităţilor…

- Jurnaliștii de la The Washington Post au facut o analiza a evenimentelor petrecute in urma cu o saptamana in Piața Victoriei din București, unde s-au inregistrat proteste violente, și ce s-ar putea intampla in țara noastra pe viitor. In analiza de pe WP, jurnaliștii incearca sa raspunda unor intrebari…

- In prima jumatate a anului, moldovenii au preferat sa calatoreasca in Turcia, Bulgaria, Romania, Egipt, Grecia si Ucraina. Republica Moldova a fost vizitata de turisti straini din Romania, Austria, Rusia, Ucraina, Germania, Polonia. Turismul emitator si cel receptor au crescut cu peste 20% in prima…

- Cotidianul german Die Welt comenteaza, intr-un articol publicat pe site, protestele de la Bucuresti, specificand ca Uniunea Europeana este ingrijorata de situatia tensionata, mai ales pentru ca Romania urmeaza sa preia presedintia Consiliului UE din ianuarie 2019. Comisarul pentru Justitie al UE, Vera…

- Jucatorii participanti la turneul international Arges Cup Dr. Oetker au participat la Players Party, inaintea inceperii luptei pentru medaliile acestei competitii. La petrecere au participat si antrenorii echipei FC Arges, Emil Sandoi si Vali Nastase. Peste 70 de jucatori din 17 tari (Australia, Austria,…

- Comunicat de presa In condițiile geopoliticii actuale, in care Marea Neagra devine un ”Mare Nostrum” intre Rusia și Turcia, doua Post-ul ALDE Dambovița: Adoptarea legii offshore transforma Romania in lider regional apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Premierul Viorica Dancila va participa astazi, 4 iulie, la Salonic, la a patra reuniune cvadrilaterala la nivel inalt Romania – Bulgaria – Grecia – Serbia. Discuțiile de la Salonic se vor concentra pe tematicile de interes dezvoltate in cadrul reuniunii similare gazduite de prim-ministrul Viorica Dancila…