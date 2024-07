Stiri pe aceeasi tema

- Antarctica, Groenlanda precum si numerosi ghetari se afla ''in regiunile polare'', a explicat pentru AFP Surendra Adhikari, coautor al studiului.Apa rezultata din topirea ghetarilor sub efectul incalzirii climei se regaseste in mare parte ''in regiunile ecuatoriale'', iar aceasta schimbare in distributia…

- Guvernul a anuntat consultari pentru luni si marti cu partidele politice pe tema calendarului electoral pentru alegerile prezidentiale si parlamentare din acest anLa intalniri, din partea Guvernului vor participa premierul Marcel Ciolacu, viceprim ministrul Marian Neacsu si vicepremierul si ministrul…

- Schimbarile climatice se manifesta din ce in ce mai mult, le resimtim zilnic efectele in intreaga lume. Anul 2023 a fost cel mai cald an inregistrat vreodata. Persoanele cu afectiuni neurologice pot fi printre primele si cele mai grav afectate, informeaza news.ro. Incidenta unor boli neurologice va…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat vineri, 17 mai, ca a existat o discutie intre angajatii din Guvern care cer majorarea salariilor si seful Cancelariei, Mihai Ghigiu, dar nu a oferit nicio soluție concreta de rezolvare a nemulțumirilor salariaților de la Palatul Victoria.„Am inteles ca au avut o discutie…