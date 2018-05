Stiri pe aceeasi tema

- Primele consultari interguvernamentale Romania - Polonia din istoria relatiei bilaterale vor avea loc vineri la Varsovia, a anuntat premierul Viorica Dancila. "In aceasta dupa-amiaza, imediat dupa sedinta de Guvern, voi pleca, alaturi de o serie de ministri, pentru a participa pe data…

- Declaratiile premierului polonez au fost facute in cadrul unei conferinte de presa sustinuta alaturi de prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, aflat intr-o vizita oficiala in Varsovia, potrivit Mediafax.”Aici, in Polonia, noi decidem cine intra in Polonia si cine nu. Intentia Uniunii Europene…

- Intr-o perioada in care "baietilor rai" ai Uniunii Europene li se pregatesc masuri dure daca nu respecta normele statului de drept, Romania da un semnal important de apropiere fata de Polonia. Potrivit unor surse oficiale, guvernele Romaniei si Poloniei vor avea o sedinta comuna, pe 25 mai, la Varsovia.Potrivit…

- Rusia a criticat joi 'militarizarea crescanda' a Poloniei, reactie ce survine anuntului guvernului de la Varsovia privind achizitionarea unor sisteme de rachete antiaeriene americane Patriot in valoare de 4,75 miliarde de dolari, precum si in contextul planurilor Poloniei privind modernizarea fortelor…

- Polonia a transmis CE ca nu renunta la modificarile legilor justiției spunand ca reforma sistemului judiciar a restabilit echilibrul intre puterile statului, scrie EUObserver. In raspunsul transmis de Varșovia se arata ca “reformele … au restabilit echilibrul necesar intre puterile executive, legislative…

- Prim-ministrul Viorica Dancila l-a primit astazi, 19 martie 2018, pe ambasadorul Republicii Polone la București, Marcin Wilczek. In cadrul intrevederii, prim-ministrul a subliniat caracterul dinamic al relațiilor strategice dintre Romania și Polonia, care se desfașoara anul acesta in contextul centenarelor…

- Premierul polonez Mateusz Morawiecki a transmis joi Comisiei Europene un document de 96 de pagini cu explicatii detaliate asupra controversatelor reforme judiciare din tara sa, ce au determinat executivul comunitar sa lanseze impotriva Poloniei o procedura fara precedent prin care s-ar putea ajunge…

