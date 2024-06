Stiri pe aceeasi tema

- Conducerea centrala a PSD și președinții organizațiilor județene ale partidului vor incepe, vineri, intr-o „escapada” in natura, discuțiile despre strategia la alegerile prezidențiale, conform surselor din partid.

- Liderii coalitiei de guvernare, Marcel Ciolacu si Nicolae Ciuca, sunt fata in fata si poarta primele negocieri pentru alegerile prezidentiale. Dupa sedinta de astazi, cei doi sefi de partide ar trebui sa decida daca vor fi sau nu adversari in toamna in cursa pentru Palatul Cotroceni sau daca, din contra,…

- Prim-vicepresedintele PNL Rares Bogdan a declarat, marti, ca singurul candidat pe care liberalii il sustin este Nicolae Ciuca. The post ALEGERI PREZIDENȚIALE Rareș Bogdan anunța ca Ciuca va candida la prezidențiale first appeared on Informatia Zilei .

- „In acest moment abordarea este una care va avea la baza alegerile din 9 iunie. Perspectiva, din punctul nostru de vedere, este aceea de a avea fiecare partid propriul candidat. Se lucreaza la profilul liderului Partidului National Liberal, toate acele panouri au fost concepute pentru a sustine candidatii…

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a declarat miercuri, 8 mai, ca liberalii vor mentinerea datelor pentru alegerile prezidentiale decise in coalitie, adica 15 și 29 septembrie, indiferent daca președintele Klaus Iohannis iși dorește sau nu o poziție la nivel european.„Discutia in coalitie si decizia a…

- Europarlamentarul PNL Rares Bogdan, prim-vicepresedinte al partidului, a declarat sambata ca PNL isi propune ca la alegerile locale.. The post CANDIDAȚI LA GUVERNARE Rareș Bogdan: Nicolae Ciuca, obligat prin statut sa candideze first appeared on Informatia Zilei .

- Presedintele PNL a fost intrebat la sediul partidului cum comenteaza declaratiile prim-vicepresedintelui PNL Rares Bogdan, potrivit carora partidul il va obliga sa fie candidatul partidului la prezidentiale.”Daca partidul va solicita acest lucru, partidul este suveran in astfel de situatii si voi proceda…