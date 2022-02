Consultări Biden-Aliați: Președintele Iohannis cere continuarea negocierilor cu Rusia pentru dezamorsarea situației Presedintele Klaus Iohannis a participat, vineri, la consultari gazduite de presedintele SUA, Joseph R. Biden, cu lideri aliati si ai institutiilor Uniunii Europene pe tema securitatii regionale. Iohannis a aratat "sustinerea sa ferma pentru continuarea dialogului politico-diplomatic cu Rusia, în vederea gasirii de solutii care sa permita dezescaladarea situatiei, fara compromiterea însa a principiilor fundamentale ale Aliantei si ale dreptului international". "Presedintele României a subliniat, de asemenea, importanta pregatirii si coordonarii între partenerii… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

