Consultări ale CE cu autoritățile portuare pentru optimizarea exporturilor din Ucraina Dupa recentele bombardamente ale Rusiei asupra porturilor ucrainene de la Dunare, Comisia Europeana a demarat o serie de consultari cu autoritațile portuare din Romania, pentru optimizarea tranzitului cerealelor exportate de Ucraina prin porturile romanești. Cele mai importante porturi in tranzitul cerealelor exportate de Ucraina sunt porturile de la Dunarea Maritima, de la Tulcea, Galați și Braila, care sunt in apropierea graniței cu Ucraina și in care pot acosta nave maritime de mare capacitate, de pana la 25.000 – 30.000 tdw (tone dead weight). Dintre aceste porturi maritime, cele mai importante… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

