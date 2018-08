Stiri pe aceeasi tema

- Intrebata intr-o conferinta de presa daca a primit raspuns la adresa trimisa in urma cu doua luni omologilor sai din mai multe state europene, pentru a afla daca tarile respective ar fi dispuse sa primeasca, prin transfer, ursi din Romania, Gratiela Gavrilescu a spus ca nimeni nu si-a dorit sa ia…

- Europenii sunt intrebati, prin intermediul unui sondaj lansat de Comisia Europeana, daca doresc sa pastreze sau sa renunte la practica trecerii la ora de vara, prin care ceasurile se dau inainte cu o ora in ultima duminica din luna martie, informeaza DPA. Comisia Europeana a lansat un…

- Italia ar fi avantajata daca Austria ar reintroduce controale la frontiera comuna, a declarat ministrul de interne Matteo Salvini, dupa ce Viena a anuntat marti ca este ‘pregatita sa ia masuri pentru protejarea’ granitelor tarii daca acordul intervenit luni seara in problema migrantilor in coalitia…

- Comisia Europeana a deschis un nou caz impotriva Poloniei din cauza schimbarilor de la Curtea Suprema despre care criticii sunt ca submineaza independenta justitiei si a statului de drept, scrie Reuters. „Comisia este de parere ca aceste masuri submineaza principiul independentei judiciare, inclusiv…

- Reprezentanții Comisiei Afaceri Externe a Parlamentului European susțin faptul ca i-a surprins decizia Judecatoriei Chișinau privind invalidarea alegerilor de la Chișinau, care a scos in strada alegatorii. Astfel, potrivit oficialilor UE, este incalcata democrația intr-un stat de drep, iar voința cetațenilor…

- Europarlamentarul roman Cristan Preda, coordonatr al Grupului Partidului Popular European in Comisa Afaceri Externe a Parlamentului European, a spus miercuri seara pentru Europa Libera ca situația de la Chișinau va fi pe angenda de joi a Comisiei de afaceri externe din Parlamentul European. ”Decizia…

- Polonia nu a rezolvat problemele cheie semnalate de Comisia Europeana privind independenta justitiei, conform vicepresedintelui Comisiei, Frans Timmermans, care a adaugat ca va calatori la Varsovia pentru discutii saptamana viitoare, scrie Reuters. Vorbind in fata Parlamentului European, Timmermans…

- Banca Naționala a Romaniei (BNR) a subliniat in fiecare an necesitatea schimbarii statutului sau, in sensul intaririi independenței, dar nu are inițiativa legislativa pentru a obține acest lucru, a declarat luni, pentru MEDIAFAX, purtatorul de cuvant al BNR, Dan Suciu.„In fiecare an, banca…