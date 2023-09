Consultare publică a Ministerului Educației cu privire la proiectul de acordare a burselor Ministerul Educației a pus in consultare publica un proiect privind acordarea burselor și a altor forme de sprijin financiar pentru studenții și cursanții din invațamantul superior de stat cu frecvența, informeaza Rador. Principalele propuneri vizeaza acordarea unei burse de studiu pentru licența didactica la dubla specializare, respectiv pentru masterat didactic, bursa egala cu salariul net al unui profesor debutant, precum și a unor burse de excelența olimpica pentru studenții din primul an care au obținut premii la olimpiadele școlare internaționale. Documentul mai prevede acordarea… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

