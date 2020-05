Stiri pe aceeasi tema

- Anton Pisaroglu, consultantul politic angajat in timpul campaniei fostului șef al PSD, Viorica Dancila, la prezidențiale, a declarat, pentru Europa Libera, ca ar putea da in judecata partidul pentru neplata serviciilor furnizate.

- In urma cu 30 de ani, in 20 mai 1990, exact in Duminica Orbului, au avut loc primele alegeri prezidentiale si parlamentare dupa caderea comunismului. Alegerile prezidentiale si cele parlamentare s-au desfasurat in baza Decretului-lege nr. 92/1990, votat la 14 martie 1990 de Consiliul Provizoriu de Uniune…

- Președintele țarii, Igor Dodon, intr-un interviu pentru Europa Libera, a explicat de ce a propus ca alegerile prezidențiale sa fie organizate pe 1 noiembrie. „Exista riscul ca in toamna sa avem al doilea val de pandemie. De aceea, ca sa nu suprapunem, sa nu avem probleme legate de pandemia de coronavirus,…

- Echipa de campanie a presedintelui american Donald Trump si Comitetul National Republican au anuntat ca au strans 61,7 milioane de dolari, in luna aprilie, pentru campania prezidențiala. Contracandidat...

- Parlamentul polonez a adoptat o lege care prevede ca alegerile prezidentiale, al caror prim tur este prevazut la 10 mai, sa aiba loc numai prin corespondenta, in vederea reducerii riscului raspandirii noului coronavirus, relateaza AFP.

- Joe Biden si Bernie Sanders sunt candidatii care au castigat cele mai multe state pana acum in cadrul alegerilor pentru desemnarea candidatului democrat. Joe Biden a fost marele caștigator dupa alegerile care...