- Saptamana aceasta la JobHunter, Cristina Neacsu a povestit #OnAir in emisiunea lui Andrei Niculae despre emotiile care apar in timpul unui interviu. Ce ar trebui sa faci cand brusc simti ca ti se taie rasuflarea? Speram ca sfaturile de mai jos sunt binevenite pentru cei care au de dat interviuri saptamanile…

- In fiecare joi la Virgin Radio Romania, Cristina Neacsu (consultant este invitata lui Andrei Niculae la Job Hunter. Impreuna isi unesc fortele alaturi de intreaga echipa a radioului si incearca sa gaseasca joburi pentru cei care au nevoie si mai mult, ofera sfaturi pentru toti cei care se pregatesc…

- Feli a fost saptamana aceasta invitata lui Andrei Niculae la JobHunter, iar povestea ei in campul muncii este extrem de motivationala. Inainte sa fie iubita si aclamata de o tara intreaga, Feli a lucrat intr-o pizzerie ca barman ospatar apoi a urmat munca intr-un fast food chinezesc, o fabrica de piele,…

- In fiecare joi Andrei Niculae este #JobHunter la Virgin Radio. Unul dingtre cei mai mari artisti ai tarii, Inna, a fost #ONAIR si a povestit despre primele joburi pe care le-a avut, ba chiar a spus si cat castiga pe saptamana atunci cand a impartit pliante. Inna este probabil unul dintre cei mai iubiti…

- Cristina Neacșu, consultant in cariera și ajutor de nadejde pentru Andrei Niculae la Job Hunter, a raspuns ferm la intrebarea din aceasta saptamana: Da, este foarte bine sa ai o fotografie in CV. Nu s-a oprit aici și a explicat și cum trebuie sa fie. Pe Cristina o gasești pe cristinaneacsu.ro, dar și…

- Connect-R a raspuns afirmativ invitatiei de a face parte din JobHunter, iar in interviul acordat lui Andrei Niculae a povestit cu drag amintiri din momentele in care a facut numeroase joburi, multe la care fanii poate nici macar nu s-ar fi asteptat. Un om sincer, muncitor si mandru de fiecare realizare…

- Job Hunter s-a inters la Virgin Radio Romania cu forte proaspete, iar in fiecare joi, alaturi de Andrei Niculae este si consultantul in cariera: Cristina Neacsu. Ce spune Cristina despre CV: Cristina Neacșu este Consultant in Cariera. Ea imbina 7 ani de experiența in agențiile de recrutare cu 7 ani…