Consultanta imobiliara, un business de zeci milioane de euro: ce afaceri au facut cele mai importante companii de profil in 2017

- Ocazie inedita pe piata imobiliara din Bucuresti. Bucurestenii care au bani au sansa inedita de a-si achizitiona un imobil unic. Mai multe monumente arhitecturale din centrul Capitalei sunt scoase la vanzare, anunta Antena 3. Preturile sunt pe masura valorii istorice a imobilelor si sar de cateva…

- Potrivit unui anunt publicat pe SEAP, oficialii CNAIR au finalizat licitatia privind lucrari de marcaje rutiere executate in strat gros - produse plastice aplicate la rece pentru reteaua de autostrazi si drumuri nationale: Lot 1 - DRDP Bucuresti; Lot 2 - DRDP Craiova; Lot 3 - DRDP Timisoara; Lot 4 -…

- DNA a descins la ADP Sector 1 Cinci angajati ai Administratiei Domeniului Public Sector 1 Bucuresti, printre care trei cu functii de conducere, sunt cercetati de DNA pentru cheltuieli nejustificate destinate amenajarii spatiilor verzi. Prejudiciul estimat de procurori este de peste 80 milioane de lei.…

- ♦ Ovidiu-Ioan Andries, 48 de ani, este principalul actionar al companiei din Arad ♦ In Romania sunt doar zece companii antreprenoriale care au vanzari anuale de cel putin un miliard de lei.

- Tranzactia este de 7,3 milioane euro, fiind anuntata de la finele anului trecut de Profit.ro ca fiind pregatita. Proprietatile - terenuri si constructii - au fost preluate, in baza unui antecontract de vanzare-cumparare, prin intermediul unei firme infiintate la inceputul acestui an si in care, conform…

- Nine West Holdings a depus cererea de intrare in faliment impreuna cu un plan de reorganizare in urma caruia compania va vinde o parte din active pentru a gestiona datoria imensa pe care a adunat-o, potrivit Bloomberg. Cererea de intrare in faliment citeaza datorii de peste 1 miliard de…

- Transportatorul rutier de marfa Filip Spedition din Arad, cu operatiuni pe mai multe piete europene, a finalizat anul trecut cu o cifra de afaceri de 25 milioane de euro, iar pentru acest an asteapta un avans cu doua cifre, potrivit oficialilor companiei.

- ”Site-ul ANAF pe care il utilizau de obicei zeci de mii de persoane zilnic este de mai multe zile in mentenanța. Situația este absurda in condițiile in care instituția a avut un credit de 91 de milioane de dolari de la Banca Mondiala, bani ce erau destinați reformarii sistemului IT din ANAF și transformarii…