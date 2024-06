Stiri pe aceeasi tema

- Producatorul de energie Nuclearelectrica si Canadian Nuclear Partners au semnat un acord-cadru de 240 de milioane de euro pe termen lung pentru furnizarea de servicii de Project Management Organization (PMO) pentru pregatirea si implementarea proiectului de retehnologizare a Unitatii 1 a Centralei Nucleare…

- SN Nuclearelectrica S.A. SNN si Canadian Nuclear Partners S.A. CNPSA au semnat un Acord cadru pe termen lung pentru furnizarea de servicii de Project Management Organization PMO pentru pregatirea si implementarea proiectului de retehnologizare a Unitatii 1 a Centralei Nucleare Cernavoda.Acest acord…

- Guvernul a aprobat in regim de urgența un Memorandum care suplimenteaza bugetul pe luna mai a Ministerului Finanțelor, astfel incat sa poata plati daunele cerute la ICSID de opt companii din energie.

- Profitul net al Nuclearelectrica, compania de stat care administreaza centrala nucleara din Cernavoda, a scazut in primul trimestru cu 26,5%, la 563,27 milioane lei, in timp ce veniturile din exploatare s-au diminuat cu 43,1%, la 1,2 miliarde lei, fata de primul trimestru din 2023, arata datele transmise…

- Intreținerea drumurilor din Alba, contract de MILIOANE de euro: Licitația a fost lansata in SEAP Intreținerea drumurilor din Alba, contract de MILIOANE de euro: Licitația a fost lansata in SEAP Consiliul Județean Alba organizeaza o licitație pentru lucrari de “intreținere curenta, periodica și reparații…

- 23 de mandate de arestare emise. Potrivit poliției financiare italiene, in ancheta sunt implicate mai multe țari europene, printre care Austria, Slovacia și Romania. The post FRAUDA CU FONDURI UE 600 de milioane de euro confiscate in Italia. Sunt implicate companii din Romania first appeared on Informatia…

- In fiecare an, la sfarsitul lunii martie, milioane de oameni, institutii si companii sting luminile timp de o ora, alaturandu-se celui mai mare eveniment de mediu din istorie – Earth Hour. Editia a 18-a va avea loc sambata, 23 martie 2024, la ora 20:30. „Ora Pamantului” a inceput in 2007, cand peste…