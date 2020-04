Stiri pe aceeasi tema

- Medicul Florin Apostoae, demis dupa numai o saptamana de la conducerea Spitalului Judetean Neamt, a recunoscut ca i-a administrat sotiei sale, diagnosticata cu viroza, un tratament pentru COVID-19 "preventiv". Tratamentul nu se gaseste nici la Spitalul Judetean, declarat "spital COVID-19", scrie Tvmneamt.Fostul…

- Deși, prin ministrul Sanatații, statul s-a angajat explicit chiar marți ”sa respectam dreptul femeilor”, iar liderul Societații de Obstretica și Ginecologie spune ca ”nimeni nu poate obliga o femeie sa nasca”, in realitate spitalele publice și private nu mai fac intreruperi de sarcina la cerere.Ministerul”Noi…

- Primarul Fagarașului, Gheorghe Sucaciu, l-a convins pe ministrul Sanatații, Nelu Tataru, ca spitalul municipal sa il scoata din ordinul prin care era stabilit ca unitate suport pentru pacienții infectați cu COVID 19. Sucaciu a precizat ca ministrul a venit la Brașov cu lecțiile invațate și se bucura…

- Situația se agraveaza in Romania. Nelu Tataru, ministrul Sanatații, a anunțat ca alte doua orașe din Romania ar putea deveni, in foarte scurt timp, focare de coronavirus. Este vorba despre orașul Constanța și orașul Brașov. „In masura evoluției accelerate a transmiterii locale, cu afectarea in marea…

- Pentru a face fata crizei sanitare de Covid-19, Carlos Tevez este pregatit sa-si inghete salariul si sa ajute persoanele nevoiase, anunța news.ro."Ma pun la dispozitia Guvernului si a clubului pentru a ajuta. Acum trebuie sa actionam. Un fotbalist poate supravietui sase luni, un an, fara salariu.…

- Doua doctorite de la Spitalul MAI Dimitrie Gerota, infectate cu coronavirus, sunt in stare critica, iar prognosticul medicilor este rezervat, a anuntat, sambata, ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, potrivit news.ro."Sunt in stare critica (cele doua doctorite de la Spitalul Gerota - n.r.), sunt…

- Doua doctorite de la Spitalul MAI Dimitrie Gerota, infectate cu coronavirus, sunt in stare critica, iar prognosticul medicilor este rezervat, a anuntat, sambata, ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, potrivit news.ro."Sunt in stare critica (cele doua doctorite de la Spitalul Gerota - n.r.), sunt…

- Klaus Iohannis a vizitat, sambata, Spitalul Militar de Campanie ROL II, o secție externa a Spitalului Militar Central, din incinta Institutului Național de Gerontologie și Geriatrie „Ana Aslan” Otopeni. Un spital similar se construiește pe Stadionul ”Portul” din Constanța. Echipat cu manusi si masca…