Stiri pe aceeasi tema

- O noua lege a intrat in vigoare in toata Uniunea Europeana incepand cu data de 7 iulie. Toți producatorii de mașini vor fi obligați sa doteze mașinile cu tehnologie de limitare a vitezei. Sistemele vor funcționa cu ajutorul GPS-ului și prin citirea semnelor rutiere. Reglementarile UE permit implementarea…

- O noua lege a intrat in vigoare in toata Uniunea Europeana incepand cu data de 7 iulie. Toți producatorii de mașini vor fi obligați sa doteze mașinile cu tehnologie de limitare a vitezei. Sistemele vor funcționa cu ajutorul GPS-ului și prin citirea semnelor rutiere. Reglementarile UE permit implementarea…

- Statele Unite vor sa opreasca toate comenzile pentru sisteme și rachete anti-aeriene Patriot, inclusiv cele comandate de Romania, pana cand Ucraina va avea suficiente mijloace antiaeriene pentru a se putea apara de atacurile aeriene rusești, scrie Financial Times. Un anunț oficial in acest sens ar urma…

- „Incepand cu luna iunie, cetațenii care și-au pierdut permisul de conducere sau carora li s-a deteriorat documentul pot solicita un duplicat direct prin intermediul serviciului online disponibil pe site-ul http://dgpci.mai.gov.ro, eliminand necesitatea prezenței fizice la ghișeu”, a transmis ministerul…

- In ultimul an, subiectul inteligenței artificiale a ajuns in prim-plan pe agenda publica la nivel internațional. Sistemele conversaționale AI, asistenții digitali de pe gadgeturi, fotografiile generate de inteligența artificiala sunt astazi parte din realitatea cotidiana. Cert este ca aceste noi ...

- „Incepand cu luna iunie, cetațenii care și-au pierdut permisul de conducere sau carora li s-a deteriorat documentul pot solicita un duplicat direct prin intermediul serviciului online disponibil pe site-ul http://dgpci.mai.gov.ro, eliminand necesitatea prezenței fizice la ghișeu”, a transmis ministerul…

- Cetatenii care si-au pierdut permisul de conducere sau carora li s-a deteriorat documentul pot solicita un duplicat direct prin intermediul serviciului online. ”Incepand cu luna iunie, cetatenii care si-au pierdut permisul de conducere sau carora li s-a deteriorat documentul pot solicita un duplicat…

- Piața jocurilor de noroc online din Romania a cunoscut schimbari semnificative in ultimii ani, in contextul adaptarii la noile reglementari impuse de Uniunea Europeana (UE). Acestea nu doar ca au influențat modul in care cazinourile online funcționeaza, c