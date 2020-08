Stiri pe aceeasi tema

- Consultant in turism: Obligați de pandemie sa-și petreaca vacanțele pe plan local, romanii descopera ca au 1001 de atractii in propria tara Romanii au descoperit ca pot avea in aceasta perioada 1001 de atractii in propria tara, nu doar clasicele destinatii, Litoral si Valea Prahovei, o buna parte dintre…

- Persoanele care merg in Italia din Romania și Bulgaria vor intra in carantina timp de 14 zile! Anunțul a fost facut de Roberto Speranza, ministrul Sanatații din Peninsula. „Virusul nu este infrant si continua sa circule. Din acest motiv trebuie sa fim in continuare precauti”, a motivat ministrul din…

- Dupa cateva luni fara venituri din turism, țarile din intreaga lume incearca sa convinga din nou vizitatorii sa aleaga destinațiile respective. Unii vor sa le arate turiștilor ca destinația este una sigura, iar pentru asta ofera garanții de pana la 3.000 de dolari pentru cei care se infecteaza cu coronavirus…

- Ziarul Unirea DOCUMENT: Declarația pe propria raspundere pentru tranzitarea Austriei Austria emite avertismente de calatorie pentru Romania, Republica Moldova și Bulgaria datorita agravarii situației pandemiei COVID-19 in aceste țari, anunța Guvernul de la Viena. Romanii, moldovenii și bulgarii care…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunta ca se mentin restrictiile de la frontierele Marii Britanii pentru cetatenii romani. Din 10 iulie, romanii care ajung in Regatul Unit dintr-un stat care nu se afla pe lista celor exceptate de la aceste restrictii sunt obligati sa intre in autoizolare pentru…

- Turismul intern, in preferintele romanilor Foto: Arhiva/RRA. Românii s-au relaxat în fața pandemiei și se gândesc unde sa-și petreaca vacanța de vara. Ei prefera destinațiile din România și așteapta masurile pe care autoritațile urmeaza sa le ia. Si experții…

- Primarul de Iasi, Mihai Chirica, s-a adresat cu un mesaj public catre premierul R.Moldova, Ion Chicu, in care ii spune ca „ne pare nespus de rau, domnule Chicu, vremelnic prim-ministru al Republicii Moldova, ca ati ratat sansa de a ramane, cat de putin, in cartea de istorie a Moldovei”.

- Romanii care nu respecta masurile impuse de autoritați in timpul starii de alerta risca sancțiuni drastice. Acestea sunt mai mici fața de cele din starea de urgența, dar pot ajunge chiar și pana la 15.000 de lei.